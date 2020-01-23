Эльдар Азизов: Каждый руководящий сотрудник должен работать честно и прозрачно

В Исполнительной власти города Баку при участии руководителей хозяйственных служб, входящих в ее аппарат и структуру, прошло расширенное совещание, посвященное работе, формам и методам в 2020 году, а также вопросам дальнейшего повышения прозрачности в работе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На совещании глава ИВ Баку Эльдар Азизов сказал, что многосторонние реформы, проводимые главой государства, предотвратили множество негативных случаев и обеспечили прозрачность в этих сферах.

Коснувшись требований, поставленных Президентом Ильхамом Алиевым перед руководителями структур, Эльдар Азизов сказал, что каждый руководящий сотрудник должен работать честно и прозрачно.

Отметив работу служб, входящих в структуру, Эльдар Азизов сказал, что каждая структура должна очень серьезно относиться к финансовым вопросам, эффективно использовать выделенные средства, информацию о затратах и проделанной работе следует регулярно доводить до сведения СМИ.