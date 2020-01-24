БТА обратилось к водителям и пассажирам

Бакинское транспортное агентство в связи с погодными условиями рекомендует быть осторожными всем участникам движения.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, в структуре посоветовали водителям быть внимательными на автобусных остановках: "Пассажиры не должны садиться в транспортное средство и выходить из него вне автобусных остановок. В то же время должны следовать тем же правилам и на территории Центров транспортного обмена. Водителям рекомендуется следовать требованиям установленной скорости и знакам дорожного движения".

В связи с погодными условиями усилен контроль за дорогами столицы и инфраструктурой дорожного транспорта: "В случае инцидентов просим обращаться по номеру 141 колл-центра Бакинского транспортного агентства".