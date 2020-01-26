https://news.day.az/society/1197287.html В Огузе начался крупный пожар в горах
В Огузе начался крупный пожар в горах
В Огузском районе Азербайджана начался пожар в горной местности. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, передает Day.Az.
"Противопожарные подразделения Государственной службы пожарной охраны привлечены к тушению пожара. По предварительным данным, в горной местности со сложным рельефом на территории в один гектар горит сухая трава", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара. "Позднее будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.
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