В Огузе начался крупный пожар в горах

В Огузском районе Азербайджана начался пожар в горной местности. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, передает Day.Az.

"Противопожарные подразделения Государственной службы пожарной охраны привлечены к тушению пожара. По предварительным данным, в горной местности со сложным рельефом на территории в один гектар горит сухая трава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара. "Позднее будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.