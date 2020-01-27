https://news.day.az/society/1197500.html В Азербайджане объявлен прием на "Курсы по подготовке офицеров запаса"

В Азербайджане объявлен прием на "Курсы по подготовке офицеров запаса"

Общество, 27 января 2020 15:01 389

Граждане Азербайджана с высшим образованием, не старше 28 лет, закончившие срочную действительную военную службу и желающие поступить на действительную военную службу в воинские части в качестве офицеров с 3 по 21 февраля могут обратиться к приемной комиссии в Учебно-образовательный Центр ВС Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны, для установления степени годности к военной службе граждан, желающих поступить на "Курсы по подготовке офицеров запаса", обратившиеся кандидаты проходят военно-медицинскую комиссию.

Кандидаты, успешно сдавшие экзамены, в рамках которых будет оцениваться их физическая подготовка, общий уровень знаний, способность к мышлению, профессиональные интересы, коммуникативные навыки и умение принимать решения, индивидуально-психологические особенности, будут приняты на "Курсы по подготовке офицеров запаса".

Лицам, успешно прошедшим курс, будет присвоено звание лейтенанта, с ними будет заключено соглашение о поступлении на действительную военную службу и будет выдано направление в воинскую часть согласно их специализации.

Кандидаты должны представить приемной комиссии в Учебно-образовательном Центре ВС Азербайджана следующие документы:

- заявление о приеме на курсы (на имя председателя приемной комиссии);

- лично написанная автобиография - один рукописный, два напечатанных экземпляра;

- характеристика с места службы (работы, учебы);

- нотариально заверенная копия документа о высшем образовании в одном экземпляре;

- для кандидатов, получивших высшее образование за рубежом - нотариально заверенные перевод и копия документа о высшем образовании, а также нотариально заверенная копия и апостиль на этот документ министерства образования Азербайджана;

- нотариально заверенные копии свидетельства о рождении и удостоверения личности - в 1 экземпляре;

- нотариально заверенная копия свидетельства о браке (если кандидат состоит в браке) - в 1 экземпляре;

- нотариально заверенные копии свидетельства о рождении ребенка (детей) (если таковые имеются) - в 1 экземпляре;

- справка из органов управления дома или местной исполнительной власти о составе семьи и месте проживания - в 1 экземпляре;

- 4 цветных фото (без головного убора, в анфас, 2 фото размеров 3х4 и 2 фото размером 4,5х6 );

- справки о состоянии на учете в психологической, неврологическом, наркологическом, туберкулезном и кожно-венерическом диспансерах (кабинетах);

- справка о состоянии здоровья из поликлиники по месту регистрации;

- справка из поликлиники по месту регистрации об обращениях (или отсутствии таковых) по поводу инфекционных заболеваний за последние 5 лет;

- нотариально заверенная копия военного билета - в 1 экземпляре.

Лица с судимостью не допускаются до приема на "Курсы по подготовке офицеров запаса".

Адрес: город Баку, Ясамальский район, улица Шафаята Мехтиева, 76, военный городок "Красный Восток" (Учебно-образовательный центр ВС Азербайджана).

Время приема обращений: ежедневно с 09.00 до 17.00 (кроме воскресенья) с 3 по 21 февраля 2020 года.

Телефон: (012) 538-85-62.

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