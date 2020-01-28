Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов провели очередной рейд для пресечения случаев незаконной охоты на территории Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Минэкологии.

Во время рейда были задержаны 13 лиц, незаконно охотившихся в охотничьих хозяйствах в Нефтчалинском, Билясуварском и Самухском районах, у которых было изъято 12 охотничьих ружей и дичь, занесенная в Красную книгу.

Шестеро из них - жители Нефтчалинского района, по одному - житель Баку, Сальянского района и Товузского района, трое - жители Билясуварского района

По факту был составлен протокол, они были оштрафованы на 12 671 манатов.