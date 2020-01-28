Для защиты от инфекционных заболеваний, которые могут быль перенесены на территорию Азербайджана из других стран, Агентство пищевой безопасности (АПБ) решило ввести временный запрет на ввоз живого скота, продукции животного происхождения и морепродуктов из Китая, а также диких животных для зоомагазинов и зоопарков, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

С целью усиления контрольных мер направлено обращение в Государственный таможенный комитет - для принятия соответствующих мер на таможенных пограничных пунктах в связи с приезжающими из Китая или проезжающими транзитом транспортными средствами.

Отметим, что по информации ВОЗ, появившийся в последнее время в Китае коронавирус2019-nCoV распространяется в ряде стран. Установлено, что коронавирус перешел к первым заразившимся лицам от животных.

В связи с этим ВОЗ рекомендует усилить контроль на ввоз в другие страны живого скота, продукции животного происхождения и морепродуктов из стран, где выявлен этот вирус.