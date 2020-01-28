Азербайджан приостановил импорт ряда продуктов из Китая
Для защиты от инфекционных заболеваний, которые могут быль перенесены на территорию Азербайджана из других стран, Агентство пищевой безопасности (АПБ) решило ввести временный запрет на ввоз живого скота, продукции животного происхождения и морепродуктов из Китая, а также диких животных для зоомагазинов и зоопарков, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.
С целью усиления контрольных мер направлено обращение в Государственный таможенный комитет - для принятия соответствующих мер на таможенных пограничных пунктах в связи с приезжающими из Китая или проезжающими транзитом транспортными средствами.
Отметим, что по информации ВОЗ, появившийся в последнее время в Китае коронавирус2019-nCoV распространяется в ряде стран. Установлено, что коронавирус перешел к первым заразившимся лицам от животных.
В связи с этим ВОЗ рекомендует усилить контроль на ввоз в другие страны живого скота, продукции животного происхождения и морепродуктов из стран, где выявлен этот вирус.
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