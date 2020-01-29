В Бакинском государственном центре профессонального образования (БГЦПО) по туризму и социальным услугам состоялось открытие Республиканского форума азербайджанских кулинаров, организованного при поддержке Государственного агентства по туризму, Государственного агентства по профессональному образованию, Центром национальной кулинарии, Ассоциацией национальной кулинарии Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие представители государственных и общественных структур, учебных заведений, из различных городов и регионов страны - Баку, Габалы, Гянджи, Агстафы, Исмаиллы, Масаллы, Сумгайыта, Лянкярана и т.д.

На открытии президент Ассоциации национальной кулинарии, глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Таир Амирасланов рассказал об истории, развитии и пропаганде национальной кулинарии, успехах на международной арене. Было отмечено, что государством уделяется особое внимание и забота развитию национальной кулинарии, благодаря чему культура приготовления и преломления лаваша и традиция приготовления и распространения долмы включены в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Азербайджанская кухня - это не только блюда, способы их приготовления, но и основная часть национального наследия и материальной культуры, гармонично объединяющая и соединяющая в себе историю, философию, психологию, традиции и обычаи, гигиену этику, эстетику и другие аспекты, а также практические навыки, созданные на территории исторического проживания азербайджанского народа в полной гармонии с окружающей средой. Директор БГЦПО Фикрет Набиев и другие выступившие отметили важность проведения форума, создание условий для раскрытия творческого потеницала и повышение профессионального мастерства молодежи, проведения различных фестивалей, конкурсов и реализации проектов.

В рамках форума прошел третий Фестиваль национальных сладостей молодых кулинаров, посвященный Дню азербайджанской молодежи - 2 февраля. Свои работы представили учащиеся вузов, профессиональных школ, центров и колледжей страны. Все работы оценивало профессональное жюри и по иитогам лучшие будут отмечены почетными дипломами и наградами.