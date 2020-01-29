Самолет "Азербайджанских Авиалиний" вернулся в Международный аэропорт Гейдар Алиев после столкновения со стаей птиц.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе AZAL.

Согласно информации, капитан воздушного судна рейса J2-854 "Азербайджанских Авиалиний", вылетевший из Баку в Москву в 20:31 по местному времени, после столкновения со стаей птиц принял решение развернуться в Международный аэропорт Гейдар Алиев. В 20:56 по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту.

Пассажиры рейса вылетят в Москву другим самолетом, говорится в сообщении.