https://news.day.az/society/1198272.html Самолет AZAL вернулся в аэропорт - столкновение со стаей птиц
Самолет AZAL вернулся в аэропорт - столкновение со стаей птиц
Самолет "Азербайджанских Авиалиний" вернулся в Международный аэропорт Гейдар Алиев после столкновения со стаей птиц.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе AZAL.
Согласно информации, капитан воздушного судна рейса J2-854 "Азербайджанских Авиалиний", вылетевший из Баку в Москву в 20:31 по местному времени, после столкновения со стаей птиц принял решение развернуться в Международный аэропорт Гейдар Алиев. В 20:56 по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту.
Пассажиры рейса вылетят в Москву другим самолетом, говорится в сообщении.
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