В Кюрдамире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке магистрали Баку-Газах, проходящей по территории села Сыгырлы Кюрдамирского района.

Автомобиль марки KİA, управляемый жителем Сумгайыта Асланом Гахрамановым, врезался в бетонный столб на обочине. В результате водитель скончался на месте происшествия. Пассажирка - жительница Гянджи Рагимова Хаяла Зияд гызы (1982 г.р.) с телесными повреждениями различной степени тяжести была госпитализирована в Центральную больницу Кюрдамирского района.

По факту ведется расследование.