https://news.day.az/society/1200775.html Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть погибший
Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть погибший
В Кюрдамире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке магистрали Баку-Газах, проходящей по территории села Сыгырлы Кюрдамирского района.
Автомобиль марки KİA, управляемый жителем Сумгайыта Асланом Гахрамановым, врезался в бетонный столб на обочине. В результате водитель скончался на месте происшествия. Пассажирка - жительница Гянджи Рагимова Хаяла Зияд гызы (1982 г.р.) с телесными повреждениями различной степени тяжести была госпитализирована в Центральную больницу Кюрдамирского района.
По факту ведется расследование.
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