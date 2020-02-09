https://news.day.az/society/1201396.html Внедрено еще одно новшество в общественном транспорте Баку - ФОТО
Внедрено еще одно новшество в общественном транспорте Баку - ФОТО
Еще одно новшество было запущено в общественном транспорте в Баку.
Центральная диспетчерская служба уже передает необходимую информацию водителям автобусов, сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве (BNA), передает Day.Az.
Водители получают письменную или голосовую информацию, передаваемую Центром через устройства в автобусах.
Первая информация была передана подобным образом сегодня.
В связи с тяжелыми погодными условиями водителям были отправлены сообщения инструктивного характера, важные с точки зрения безопасности дорожного движения.
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