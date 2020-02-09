Еще одно новшество было запущено в общественном транспорте в Баку.

Центральная диспетчерская служба уже передает необходимую информацию водителям автобусов, сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве (BNA), передает Day.Az.

Водители получают письменную или голосовую информацию, передаваемую Центром через устройства в автобусах.

Первая информация была передана подобным образом сегодня.

В связи с тяжелыми погодными условиями водителям были отправлены сообщения инструктивного характера, важные с точки зрения безопасности дорожного движения.