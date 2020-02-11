Главное управление государственной дорожной полиции в связи с погодными условиями обратилось к водителям и пешеходам, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Как сообщили в структуре, обращение сделано с целью предотвращения возможных дорожно-транспортных происшествий вследствие понижения температуры воздуха в большинстве районов республики, снегом, выпавшим в регионах и в столице, а также гололеда на дорогах:

"ГУГДП еще раз рекомендует водителям в утренние и вечерние часы быть более внимательными и осторожными, особенно на мостах, резко не тормозить, учитывая вероятность скольжения, водителям с небольшим водительским стажем рекомендуется не садиться за руль в эти дни, как можно меньше пользоваться автомобилями с несоответствующими сезону шинами, минимизировать скорость, держать дистанцию выше нормы, не совершать обгон, если в этом нет необходимости, резких маневров. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу строго в определенных местах, потому что вследствие гололеда водителям не всегда удается притормозить на безопасном от пешехода расстоянии".