Международный аэропорт Гейдар Алиев первым на постсоветском пространстве стал предлагать особую помощь пассажирам с так называемой "невидимой" или "скрытой" инвалидностью.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

К скрытой инвалидности относятся аутизм, деменция, болезнь Альцгеймера и т.п.

Люди с такой формой инвалидности внешне не демонстрируют наличие каких-либо ограничений здоровья или передвижения, однако нуждаются в дополнительной поддержке и внимании со стороны сотрудников аэропорта.

Главная цель проекта - сделать перелеты более комфортными и менее волнительными для пассажиров с особыми потребностями.

Столичный аэропорт будет обслуживать пассажиров с невидимым ограничением в приоритетном порядке, при условии наличия соответствующего удостоверения, выданного со стороны общественного объединения "Birgə və Sağlam İctimai Birliyi", а также удостоверения международного образца.

Пассажирам, предоставившим подобные документы, в аэропорту выдадут соответствующие ланьярды с узором желтого подсолнуха, являющегося международной символикой скрытой инвалидности. Данный ланьярд поможет сотрудникам авиационной безопасности, регистрации, а также пограничной и таможенной служб в Международном аэропорту Гейдар Алиев идентифицировать пассажиров с невидимой инвалидностью.

"Воздушные путешествия могут создать особенные проблемы для детей и людей с синдромом аутизма, а также для их семей и попутчиков. Я рад, что при поддержке организатора первого Конгресса для детей с особенностями развития Fərqli Fərdlər компании CEO, а также Центра реабилитации для детей с РАС мы в числе одних из первых смогли внести свой скромный вклад в создание доступной среды в Международном аэропорту Гейдар Алиев для пассажиров с особенностями развития. ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" и в дальнейшем будет всячески поддерживать совместные с Центром проекты, уделяя особое внимание детям с расстройством аутистического спектра", - отметил первый заместитель исполнительного директора AZAL Джамиль Манизаде.

"Дети с нарушением спектра аутизма несколько иначе воспринимают окружающий мир, окружающее может оказать на них раздражающее действие. Но они наполнены добротой и искренностью. Выражаем свою благодарность AZAL и Международному аэропорту Гейдар Алиев за создание качественного и удобного обслуживания людей сограниченными возможностями", - отметила руководитель Центра "Birgə və Sağlam İctimai Birliyi" Айтен Эйналова.

Дополнительная информация по прохождению процедур предполетного досмотра, таможенного и пограничного контроля представлена на официальном сайте Международного аэропорта Гейдар Алиев по ссылке.