Проживающая в Имишли семья вынужденных переселенцев отравилась от консервированных помидоров, мать скончалась, отец и дочь находятся в тяжелом состоянии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в инфекционное отделение Имишлинской центральной районной больницы с отравлением помещены уроженцы Агдама - Агаев Эльман Махмуд оглу 1971 г.р., его супруга Агаева Саялы Сарыш гызы 1968 г.р., их дочь - Агаева Самира Эльман гызы 2005 г.р. Супруги ввиду критического состояния были переведены в столичную горбольницу №1, где в отделении токсикологии скончалась Саялы Агаева. Состояние мужчины несколько стабилизировалось.

Как сообщили в Имишлинской больнице, 15-летняя Агаева Самира находится в реанимации в коматозном состоянии. Помощь ей оказывает командированная из столицы бригада врачей.

Причиной острого отравления стал бактерий ботулизма, содержавшийся в консервированных помидорах, из которых был приготовлен обед.

Выясняются обстоятельства.