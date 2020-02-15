В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) редакционной коллегией подготовлена программа работы над III-им изданием "Красной книги", охватывающей 2020-2023 годы.

Об этом на собрании Президиума сказала вице-президент НАНА, академик Ирада Гусейнова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

После обсуждений, охватывающая 2020-2023 годы программа работы над III-им изданием "Красной книги" Азербайджана была принята Президиумом.

Кроме того, было сочтено целесообразным организовать совместные обсуждения с министерством экологии и природных ресурсов относительно соответствующих вопросов.

Было рекомендовано разработать междисциплинарную исследовательскую программу, предусматривающую научные, организационные, технические, финансовые и другие вопросы, связанные с III-м изданием "Красной книги".