Азербайджанский гимнаст Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка) вышел в финал Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фарид Мустафаев вышел в финал с результатом 60,9 балла по итогам двух попыток.

Также в финал Кубка мира по прыжкам на акробатической дорожке прошли представители Австралии, США, России и Казахстана.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит на Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, примут участие 150 гимнастов из 30 стран.

Азербайджан на Кубке мира представляют два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).

В первый день проходят квалификационные, а во второй день пройдут финальные соревнования. Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.