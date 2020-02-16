https://news.day.az/society/1203602.html Попытавшиеся собраться перед ЦИК в Баку были удалены с территории
Попытавшиеся собраться перед ЦИК в Баку были удалены с территории
В воскресенье, 16 февраля, около 15:00 группа людей, несмотря на официальное предупреждение, попыталась собраться перед административным зданием Центральной избирательной комиссии, сообщили Trend в Главном управлении полиции города Баку, передает Day.Az.
Попытка была пресечена со стороны сотрудников полиции и они были удалены с территории.
В ходе этого серьезных нарушений зарегистрировано не было, никто не задержан и никто не пострадал.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре