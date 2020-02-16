В воскресенье, 16 февраля, около 15:00 группа людей, несмотря на официальное предупреждение, попыталась собраться перед административным зданием Центральной избирательной комиссии, сообщили Trend в Главном управлении полиции города Баку, передает Day.Az.

Попытка была пресечена со стороны сотрудников полиции и они были удалены с территории.

В ходе этого серьезных нарушений зарегистрировано не было, никто не задержан и никто не пострадал.