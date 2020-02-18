Пожар в торговом центре «Садарак» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО-2
09:44
Пожар в торговом центре "Садарак" потушен.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на месте происшествия находится заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев.
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09:33
Пожар в торговом центре "Садарак" частично потушен.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в настоящее время принимаются меры по полной ликвидации пожара.
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08:33
В торговом центре в Баку вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, пожар произошел в торговом центре "Садарак" в поселке Локбатан.
Возгорание произошло в навесе в первой зоне торгового центра.
Сообщается, что огонь перешел на несколько магазинов.
На место происшествия привлечены живая сила и техника Службы пожарной охраны МЧС.
Ведутся работы по предотвращению пожара.
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