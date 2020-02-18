09:44

Пожар в торговом центре "Садарак" потушен.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на месте происшествия находится заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев.

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09:33

Пожар в торговом центре "Садарак" частично потушен.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в настоящее время принимаются меры по полной ликвидации пожара.

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08:33

В торговом центре в Баку вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, пожар произошел в торговом центре "Садарак" в поселке Локбатан.

Возгорание произошло в навесе в первой зоне торгового центра.

Сообщается, что огонь перешел на несколько магазинов.

На место происшествия привлечены живая сила и техника Службы пожарной охраны МЧС.

Ведутся работы по предотвращению пожара.