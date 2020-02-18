Двое из пострадавших в результате пожара в ТЦ "Садарак" были доставлены в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра.

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, эти лица были отпущены домой после амбулаторного обследования.

Напомним, что сегодня утром в торговом центре "Садарак" начался пожар в девятом ряду первой зоны. В результате пожара полностью сгорели 22 магазина, восьми магазинам нанесен ущерб различной cтепени тяжести. В пресс-службе торгового центра сообщили, что помимо страховки, предпринимателям также выплатят компенсации.