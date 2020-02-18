https://news.day.az/society/1204285.html Тяжелое ДТП в Гяндже, есть погибший и пострадавшие
Тяжелое ДТП в Гяндже, есть погибший и пострадавшие
В Гяндже произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла перед зданием Гянджинского спорткомплекса.
По предварительной информации, в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб один, пострадали два человека.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре