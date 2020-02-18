В Гяндже произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла перед зданием Гянджинского спорткомплекса.

По предварительной информации, в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб один, пострадали два человека.

По факту проводится расследование.