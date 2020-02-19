Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов подписал распоряжение о создании Центра "Служба ASAN" при Кабинете министров автономной республики, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кабмину Нахчыванской АР поручено подготовить и утвердить Положение и штатную структуру Центра "Служба ASAN".