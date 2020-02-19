https://news.day.az/society/1204593.html В Нахчыване будет создан Центр «Служба ASAN»
В Нахчыване будет создан Центр «Служба ASAN»
Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов подписал распоряжение о создании Центра "Служба ASAN" при Кабинете министров автономной республики, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Кабмину Нахчыванской АР поручено подготовить и утвердить Положение и штатную структуру Центра "Служба ASAN".
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