В ходе операции СГБ в Нефтчалинском районе наряду с главой района Исмаилом Велиевым были задержаны еще пять высокопоставленных чиновников.

В сообщении Центра по связям с общественностью СГБ говорится о задержании первого заместителя главы района Вургуна Акперова, начальника отдела по работе с местными органами самоуправления Анара Джафарова и начальника отдела по строительству и архитектуре Вугара Нагиева, передает Day.Az.

Также задержаны главврач Центральной районной больницы Тельман Захидов и начальник районного отделения образования Аждар Керимов.

Все они обвиняются в получении взяток.