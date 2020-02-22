В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, 21 февраля примерно в 2 часа на территории поселка Баладжары Бинагадинского района автомобиль BMW, за рулем которого находился житель города Баку Т.Джафарли, сбил переходившего дорогу жителя города Хырдалан Турала Аббасова. Пешеход скончался на месте происшествия.

По факту в Главном следственном управлении проводится расследование.