Пресечена попытка диверсии армян, погиб азербайджанский пограничник
Подразделения вооруженных сил Армении в очередной раз грубо нарушили перемирие на линии соприкосновения на азербайджано-армянской государственной границе.
Как сообщили АПА в Государственной пограничной службе, 24 февраля 2020 года около 07:00 была предотвращена попытка диверсии на пограничной боевой позиции в направлении села Гушчу Айрым Газахского района со стороны подразделений вооруженных сил Армянской Республики, расположенных недалеко от села Коти Ноемберянского района, передает Day.Az.
Один офицер противника тяжело ранен, другой военнослужащий убит.
В ходе предотвращения провокации диверсионной группы противника, героически погиб пограничник Велиев Ибрагим Алемшах оглу.
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