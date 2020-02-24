Подразделения вооруженных сил Армении в очередной раз грубо нарушили перемирие на линии соприкосновения на азербайджано-армянской государственной границе.

Как сообщили АПА в Государственной пограничной службе, 24 февраля 2020 года около 07:00 была предотвращена попытка диверсии на пограничной боевой позиции в направлении села Гушчу Айрым Газахского района со стороны подразделений вооруженных сил Армянской Республики, расположенных недалеко от села Коти Ноемберянского района, передает Day.Az.

Один офицер противника тяжело ранен, другой военнослужащий убит.

В ходе предотвращения провокации диверсионной группы противника, героически погиб пограничник Велиев Ибрагим Алемшах оглу.