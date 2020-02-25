Пресс-службы Министерства здравоохранения и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию распространили совместную информацию.

Как передает Day.Az, из Клинического медицинского центра в Министерство здравоохранения поступила информация, что в инфекционное отделение поступили еще 4 человека. Все являются гражданами Ирана.

Молодые люди в возрасте 19-21 года прибыли в Азербайджан из Ирана несколько дней назад. Они обратились в больницу в связи с повышенной температурой тела. В сообщении, поступившем в Минздрав, говорится о том, что в настоящее время в инфекционном отделении находятся 6 человек. Один из них является гражданином Азербайджана, остальные - гражданами Исламской Республики Иран. Самочувствие троих нормальное, у них не выявлено никаких проблем со здоровьем. У трех других имеются признаки простуды. Врачебное наблюдение продолжается.

Отметим, вышеуказанные лица приехали из районов Ирана, в которых не выявлено очагов заболевания. Они не контактировали с больными.

Министерство здравоохранения просит граждан страны быть внимательными в данном вопросе, не доверять сообщениям, распространяемым в социальных сетях с целью создания искусственного ажиотажа.