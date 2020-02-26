29 человек за один день поступили для обследования в центральную районную больницу Джалилабада в связи с коронавирусной угрозой.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и Минздрава Азербайджана.

Отмечается, что никаких симптомов заболевания у поступивших обнаружено не было. В настоящее время выясняется, были ли эти граждане в областях соседнего Ирана, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Напомним, что вчера в центральную районную больницу Джалилабада были направлены еще 23 человека. Из 52 поступивших в общем граждан лишь у двоих было отмечено небольшое повышение температуры тела. Обследования продолжаются.

Ведомства еще раз обратились к населению с просьбой быть внимательными и доверять только проверенной информации о текущей ситуации.