https://news.day.az/society/1206557.html В Джалилабаде 29 человек поступили в больницу - из-за вирусной угрозы - ОФИЦИАЛЬНО
В Джалилабаде 29 человек поступили в больницу - из-за вирусной угрозы - ОФИЦИАЛЬНО
29 человек за один день поступили для обследования в центральную районную больницу Джалилабада в связи с коронавирусной угрозой.
Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и Минздрава Азербайджана.
Отмечается, что никаких симптомов заболевания у поступивших обнаружено не было. В настоящее время выясняется, были ли эти граждане в областях соседнего Ирана, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
Напомним, что вчера в центральную районную больницу Джалилабада были направлены еще 23 человека. Из 52 поступивших в общем граждан лишь у двоих было отмечено небольшое повышение температуры тела. Обследования продолжаются.
Ведомства еще раз обратились к населению с просьбой быть внимательными и доверять только проверенной информации о текущей ситуации.
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