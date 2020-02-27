https://news.day.az/society/1206677.html Грузия не закрывала границу с Азербайджаном - ОФИЦИАЛЬНО
Грузия не закрывала границу с Азербайджаном - ОФИЦИАЛЬНО
Сообщения о закрытии грузинской стороной границы с Азербайджаном - ложь.
Как сообщает Day.Az, об этом АПА сообщили в канцелярии премьер-министра Грузии Гиорги Гахария.
"Грузия не закрывала границу с Азербайджаном из-за опасности коронавируса. Ограничения действительно есть, но они касаются только пересечения границы гражданами Ирана", - отметили в ведомстве.
Вечером в среду в Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. По данным Минздрава, инфицированный - гражданин Грузии, который накануне приехал из Ирана. Мужчина 50 лет попал в Грузию через Азербайджан.
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