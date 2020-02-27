https://news.day.az/society/1206951.html В Баку приостановлена деятельность трех станций метро, пассажиры эвакуированы - ВИДЕО
В Баку приостановлена деятельность трех станций метро, пассажиры эвакуированы - ВИДЕО
В Баку приостановлена деятельность трех станций метро.
Как передает Day.Az, об этом заявил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
По его словам, сегодня в 15:48 возникли перебои в подаче электричества в метро. Несмотря на то, что подача электричества на всех линиях восстановлена, 3 станции метро в направлении "Ази Асланов" - "Халглар достлугу" еще не восстановили работу. Однако застрявших в тоннеле поездов нет.
Пассажиры эвакуированы.
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