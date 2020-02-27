Азербайджан создает мобильные госпитали на границе с Ираном - для проверки на коронавирус
Продолжаются меры по предотвращению угрозы распространения коронавируса на территории Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в штабе при Кабинете министров.
Согласно принятому решению, с целью организации предварительного медицинского обследования лиц, въезжающих в Азербайджан из Ирана, разворачиваются мобильные палаточные госпитали МЧС.
Прошедшие предварительное обследование лица, в случае отсутствия у них заболевания, смогут беспрепятственно продолжить свой путь. При выявлении симптомов заболевания эти лица будут направлены в больницы под контролем врачей.
Штаб при Кабинете министров доводит до сведения, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Азербайджане находится под серьезным контролем, население будет периодически информироваться о проводимой в этом направлении работе.
Отметим, что для пресечения угрозы распространения коронавируса на территории Азербайджана, оперативного осуществления профилактических и неотложных мероприятий при Кабинете Министров создан штаб, в состав которого вошли руководители соответствующих государственных органов и структур.
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