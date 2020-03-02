https://news.day.az/society/1208023.html В Исмаиллы столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть погибшие - ФОТО
В Исмаиллы столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть погибшие - ФОТО
В Исмаиллинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня около 13:00 на дороге Исмаиллы-Муганлы на территории села Дияллы.
Грузовик марки Ford Tranzit (23-BC-086) столкнулся с легковым автомобилем марки "ВАЗ 2107" (10-FZ-877).
В результате погибли 2 человека, 3 человека получили тяжелые травмы. Пострадавших доставили в Центральную больницу Исмаиллинского района.
Ведется расследование.
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