В Исмаиллинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня около 13:00 на дороге Исмаиллы-Муганлы на территории села Дияллы.

Грузовик марки Ford Tranzit (23-BC-086) столкнулся с легковым автомобилем марки "ВАЗ 2107" (10-FZ-877).

В результате погибли 2 человека, 3 человека получили тяжелые травмы. Пострадавших доставили в Центральную больницу Исмаиллинского района.  

Ведется расследование.