https://news.day.az/society/1209301.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море пятого марта произошло землетрясение магнитудой 3,8.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки зафиксированы в 16:19 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 62 километров.
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