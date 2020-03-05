В Каспийском море пятого марта произошло землетрясение магнитудой 3,8.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки зафиксированы в 16:19 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 62 километров.