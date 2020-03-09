Минобразования предупредило родителей будущих первоклассников

Прием учеников в первые классы школ Азербайджана на 2020-2021 учебный год будет проводиться в электронной форме. Родители должны осуществить регистрацию на сайте mektebeqebul.edu.az.

Как передает Day.Az, об этом написал в своем статусе в Facebook заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Азербайджана Джасарат Валехов.

"Начиная с 11:00 10 марта родители детей, не вступивших в дошкольные группы, впервые пройдя электронную регистрацию, должны создать личный кабинет. Начиная с 11:00 13 марта родители могут приступить к выбору школ для своих детей", - предупредил Валехов родителей будущих первоклашек.