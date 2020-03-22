БГУ перечислил 100 тыс. манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Состоялось виртуальное заседание Ученого совета Бакинского государственного университета (БГУ). На заседании рассматривались задачи, вытекающие из решений Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, возможности организации обучения в университете в режиме онлайн и оффлайн посредством электронных средств, обсуждена проделанная работа в направлении здравоохранения студентов и сотрудников вуза, а также запланированные мероприятия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Ученый совет БГУ поддержал решительные и эффективные шаги, предпринятые Президентом Азербайджана в борьбе с новым видом вируса, расценил создание Фонда поддержки борьбы с коронавирусом в соответствии с указом Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 как важное и значимое мероприятие в направлении защиты здоровья населения и усиления борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ученый совет БГУ, подчеркнув, что решительные шаги государства в этом общенациональном вопросе, предпринимаемые меры безопасности рассчитаны на будущее народа Азербайджана, защиту здоровья населения, призвал всех осознать свою социальную ответственность, продемонстрировать солидарность, соблюдать требования и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров страны.

Согласно решению Ученого совета БГУ, в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом со счета вуза переведено 100 тысяч манатов.