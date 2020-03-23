https://news.day.az/society/1215088.html Еще четыре азербайджанские компании перечислили средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Еще четыре азербайджанские компании перечислили средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева принимаются комплексные и целенаправленные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в стране.
Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты, компании AzNest, Avalon 12, Lotus Co и Aqrikon, участвующие в проектах, направленных на оказание социальной поддержки гражданам из уязвимых групп, также присоединились к мерам, осуществляемым в стране в этом направлении.
Каждая из четырех компаний выделила по 25 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, учрежденный указом главы государства.
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