МВД Азербайджана прокомментировало задержание члена партии "Мусават" Тофига Ягублу.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на главу пресс-службы МВД Эхсана Захидова, вчера около 15:00 в Низаминском районе Баку произошло столкновение автомобиля "Toyota Corolla", управляемого Тофигом Рашид оглу Ягублу, с автомобилем "VAZ-2107", управляемым Джабраиловым Эльханом Саттар оглу, передает Day.Az.

"ДТП произошло по вине Ягублу, однако он начал спорить и бить кулаками и отверткой Эльхана Джабраилова и его супругу, которая тоже находилась в машине, нанеся им телесные повреждения различной степени. На место происшествия прибыли сотрудники полиции", - сказал Захидов.

По его словам, по факту в Низаминском РУП было возбуждено уголовное дело по ст. 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества) УК Азербайджана. Ягублу был задержан в качестве подозреваемого лица. Водитель "VAZ-2107" Джабраилов и его супруга были опрошены в качестве пострадавших лиц.

Следствие по уголовному делу продолжается.

Сообщается, что ранее Ягублу трижды арестовывался за подобные действия.