Генпрокуратура Азербайджана перечислила средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Генеральная прокуратура Азербайджана присоединилась к мерам, осуществляемым в стране в рамках борьбы с угрозой коронавируса.

Об этом Day.Az сообщает в понедельник со ссылкой на пресс-службу структуры.

В поддержку этих мер Генпрокуратура перечислила в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 857 тысяч манатов.