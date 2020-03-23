https://news.day.az/society/1215232.html Генпрокуратура Азербайджана перечислила средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Генпрокуратура Азербайджана перечислила средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Генеральная прокуратура Азербайджана присоединилась к мерам, осуществляемым в стране в рамках борьбы с угрозой коронавируса.
Об этом Day.Az сообщает в понедельник со ссылкой на пресс-службу структуры.
В поддержку этих мер Генпрокуратура перечислила в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 857 тысяч манатов.
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