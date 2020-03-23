https://news.day.az/society/1215265.html Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана переведет средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана переведет средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана присоединяется к мерам, осуществляемым в стране в рамках борьбы с угрозой коронавирусной инфекции.
Об этом Day.Az сообщает в понедельник со ссылкой на Госкомитет.
Согласно информации, Госкомитет переведет в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 200 тысяч манатов.
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