Baku Media Center перечислил 100 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Baku Media Center совершил пожертвование в адрес Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, созданного Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Центр перевел фонду 100 000 манатов для поддержки борьбы с COVID-19.

Baku Media Center отмечает, что поддерживая призыв главы государства об усилении профилактических и превентивных мероприятий, проводимых для предотвращения случаев заражения коронавирусной инфекцией в нашей стране, будет и дальше выполнять свои обязательства в рамках социальной ответственности.

Напомним, что Baku Media Center также подготовил специальные видеоролики, учитывая ускоренное распространение случаев заражения коронавирусом COVID-19 и актуальность проблемы. В этих роликах, преследующих цель просветить и проинформировать граждан, описываются методы борьбы с коронавирусом, а также поощряется соблюдение простых правил гигиены.