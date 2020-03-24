https://news.day.az/society/1215581.html Граждане Польши будут эвакуированы из Баку
Граждане Польши будут эвакуированы из Баку
Для эвакуации граждан Польши 27 марта будет выполнен авиарейс Баку-Варшава, сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Польши в Азербайджане.
Сообщается, что рейс организуется при поддержке польского правительства.
Этим рейсом будут отправлены граждане Польши, члены их семей, иностранцы с правом проживания и работы в Польше, дипломаты, а также иностранцы, управляющие транспортными средствами для грузоперевозок.
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