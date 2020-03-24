Граждане Польши будут эвакуированы из Баку

Для эвакуации граждан Польши 27 марта будет выполнен авиарейс Баку-Варшава, сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Польши в Азербайджане.

Сообщается, что рейс организуется при поддержке польского правительства.

Этим рейсом будут отправлены граждане Польши, члены их семей, иностранцы с правом проживания и работы в Польше, дипломаты, а также иностранцы, управляющие транспортными средствами для грузоперевозок.