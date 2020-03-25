ОАО "Азеришыг" опровергло информацию об отключении электроэнергии за долги

В последние дни в социальных сетях и на территории Низаминского и Ясамальского районах Баку распространяются со стороны неизвестных адресатов объявления следующего содержания: "Предупреждение для абонентов! Электроснабжение абонентов-должников будет приостановлено без уведомления с 10:00 23.03.2020 из-за наличия задолженности за использованную электроэнергию". ОАО "Азеришыг" заявляет, что данные объявления не имеют ничего общего со структурой и не соответствуют действительности.

Об этом Day.Az сообщили в среду в ОАО.

Там же отметили, что подобные объявления направлены на введение общества в заблуждение и создание необоснованного ажиотажа.

"Сведения, относительно производимых работ по реконструкции, ремонту и строительству, а также объявления и прочая информация доводится до сведения общественности посредством пресс-службы ОАО "Азеришыг". На данный момент все виды услуг, предоставляемых гражданам, теперь доступны онлайн", - сообщили в ОАО.