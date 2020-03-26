https://news.day.az/society/1216192.html В Баку девушка выпала с 5-го этажа
В Баку девушка выпала с 5-го этажа
В Баку произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на baku.ws, на улице Бакира Чобанзаде в Низаминском районе Хадиджа Гасанзаде (2000 г. р.) выпала с 5-го этажа.
Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, но врачам не удалось спасти жизнь девушки.
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