Джасарет Валехов: Люди должны понимать реальность существующей опасности

К сожалению, некоторые родители, расценив закрытие школ как праздник, отправляются со своими детьми на прогулки. Тем самым они подвергают опасности как себя, так и своих детей.

Об этом сказал Trend заведующий сектором связей с общественностью министерства образования Джасарет Валехов, передает Day.Az.

Он отметил, что министерство неспроста обратилось к родителям с призывом оставаться дома во имя безопасности как их самих, а также их детей.

"Люди должны понимать реальность существующей опасности. Они должны серьезно воспринимать призывы в связи с коронавирусом. Каждый должен осознать, что оставаться дома в текущей ситуации крайне важно как для нас самих, так и ради безопасности детей. Поэтому вновь обращаюсь ко всем с призывом оставаться дома", - сказал Джасарет Валехов.

Он отметил, что несмотря на приостановление обучения в школах, дети могут учить уроки, совершенствовать свои знания в домашних условиях.

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