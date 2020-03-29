Китайский миллиардер Джек Ма пожертвовал Азербайджану медикаменты для борьбы с коронавирусом

В воскресенье 29 марта Фонд Джека Ма и Фонд Алибаба объявили об отправке основных предметов медицинского назначения еще семи странам, а именно Азербайджану, Бутану, Индии, Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану и Вьетнаму.

Как передает Day.Az, из китайского Шанхая вылетел рейс из Индии, загруженный первой партией необходимых медицинских пренадлежностей и медикаментов. Ожидается, что груз поступит в Азербайджан в ближайшие дни. (Фото: Business Wire)

В совокупности семь стран получат в общей сложности 1,7 миллиона лицевых масок, 165000 тестовых наборов, а также защитную одежду и медицинское оборудование, включающее вентиляторы и лобные термометры.

"Мы едины с мировым сообществом в напряженной борьбе за защиту всех семей от COVID-19 и стремимся сделать все от нас зависящее, чтобы изменить ситуацию", - сообщили в Фонде Джека Ма.