https://news.day.az/society/1217394.html В Баку дополнительно пустят на линию еще 5 экспресс-маршрутов
В Баку дополнительно пустят на линию еще 5 экспресс-маршрутов
В связи с ограничением работы станций метро в рамках работ по усилению особого карантинного режима Бакинское транспортное агентство (БТА) организует дополнительно еще 5 специальных экспресс-маршрутов, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.
С полной версией сообщения можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре