В Баку дополнительно пустят на линию еще 5 экспресс-маршрутов

В связи с ограничением работы станций метро в рамках работ по усилению особого карантинного режима Бакинское транспортное агентство (БТА) организует дополнительно еще 5 специальных экспресс-маршрутов, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

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