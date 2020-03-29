TƏBİB о правилах захоронения умерших от коронавируса в Азербайджане

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обнародовало правила захоронения лиц, скончавшихся от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, координатор по южному территориальному подразделению TƏBİB, специалист по инфекционным заболеваниям Фаррух Садиров сказал, что при захоронении лиц, скончавшихся от коронавируса, не предусмотрены какие-либо специальные меры.

По его словам, данный вопрос также отражен в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.