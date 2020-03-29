https://news.day.az/society/1217557.html МЧС проводит дезинфекцию в различных регионах Баку - ФОТО - ВИДЕО
МЧС проводит дезинфекцию в различных регионах Баку - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с указаниями правительства Азербайджана, в целях предотвращения угрозы распространения коронавируса (COVID-19) на территории страны, министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает осуществлять необходимые меры .
Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, со вчерашнего дня, соответствующие подразделения Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям начали дезинфекцию на различных территориях города Баку.
В рамках мероприятий, проводимых в различных местах, участки дезинфицируются специальным раствором.
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