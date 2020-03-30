Россия передала Азербайджану 70 наборов тест-систем для лабораторной диагностики COVID-19

Россия передала Азербайджану 70 наборов тест-систем для лабораторной диагностики коронавируса (COVID-19), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сообщение посольства России в Азербайджане.

"Особое значение придаем нашему тесному взаимодействию в сфере здравоохранения с Азербайджанской Республикой. В целях повышения эффективности борьбы с распространением нового коронавируса на территории наших двух соседних государств Министерству здравоохранения Азербайджана с начала марта с.г. было передано российской стороной на безвозмездной основе 70 наборов тест-систем из расчета на 7 тысяч исследований для лабораторной диагностики COVID-19. Уверены, что прилагаемые Россией и Азербайджаном усилия на благо поддержания здоровья и благополучия населения, а также дальнейшая координация шагов по преодолению пандемии коронавируса и ее последствий послужат укреплению коллективного потенциала стран нашего региона в противодействии этому общему новому вызову", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в свете складывающейся в мире неблагоприятной ситуации по распространению инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, Российская Федерация стремится оказывать максимально возможную помощь странам-партнерам в его диагностике.

"В этой связи Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) передала соответствующие тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны-члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию и КНДР", - говорится в сообщении.