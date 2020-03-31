Омар Эльдаров: Оставайтесь дома, поберегите свое здоровье и весь народ!

Все зависит от нас самих. Поэтому я призываю всех поберечь свое здоровье, что побережет весь народ.

Об этом сообщил в беседе с Day.Az ректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Омар Эльдаров.

"Как я убедился, коронавирус - вещь очень опасная в силу его невероятно широкого распространения. Чтобы избежать этого, каждому необходимо только одно - уберечь себя от контакта с другими людьми, снизить их до минимума. И это обеспечит наше здоровье", - сказал он.

Знаменитый скульптор отметил, что этот вирус коварен тем, что он быстро распространяется.

"Люди в возрасте и с хроническими заболеваниями очень уязвимы. К сожалению, таких очень много. Все зависит от нас самих. Поэтому я призываю всех оставаться дома, поберечь свое здоровье, что побережет весь народ", - поделился Омар Эльдаров.

Напомним, с 24 марта по 20 апреля в Азербайджане был объявлен особый карантинный режим в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и возможных осложнений. Согласно правилам особого режима, людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям этой категории лиц. Межрайонные и междугородние перевозки полностью остановлены, за исключением движения транспортных средств специального назначения, включая машины скорой помощи, аварийные, спасательные, сельскохозяйственные, социальные службы, а также грузовые автомобили, доступ ко всем бульварам, паркам и зонам отдыха ограничен с тем, чтобы регулировать плотность скопления людей.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявляются как среди лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, так и внутри страны. По этой причине гражданам следует соблюдать правила гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете министров.

От граждан также требуется соблюдать меры самоизоляции, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей и соблюдать особый карантинный режим.