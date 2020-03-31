БВШН получила лицензию на глобальную программу дистанционного обучения

Бакинская высшая школа нефти (БВШН) присоединилась к глобальной программе дистанционного обучения Coursera for Campus Стэнфордского университета США, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Целью данной программы является оказание образовательной поддержки странам, затронутым коронавирусной инфекцией.

БВШН получила лицензию на проведение обучения по программе Coursera for Campus, начиная с 26 марта этого года.

Таким образом, студенты и преподаватели факультетов автоматизации процессов и информационной безопасности Бакинской высшей школы нефти получили возможность освоить бесплатно в онлайн режиме курсы по соответствующим специальностям из 3649 курсов, предлагаемых 18 престижными университетами мира по 400-ам специальностям.

Так, студенты в настоящее время проходят курсы по информационным технологиям, компьютерным наукам и инженерии в рамках программы Coursera for Campus.

Курсы преподаются на английском языке для более чем 150 студентов БВШН. Студенты, успешно завершившие курсы, получат сертификаты, что освободит их от сдачи выпускных экзаменов по соответствующим предметам.

Следует отметить, что эти курсы предлагают высококачественное онлайн-обучение для студентов, выпускников, преподавателей и сотрудников вузов.