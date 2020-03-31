В Азербайджане могут запретить продажу энергетиков детям

В Азербайджане предлагается запретить продажу энергетических напитков детям.

Как сообщает Trend со ссылкой на Милли Меджлис, в связи с этим вносятся новые изменения в закон "О правах ребенка", передает Day.Az.

Согласно предлагаемому изменению в Кодекс об административных правонарушениях, за продажу энергетических напитков несовершеннолетним продавцу будет наложен штраф в размере ста манатов.

В соответствии с законом "О молодежной политике", в настоящее время этот штраф применяется только за пропаганду насилия, жестокости, наркотических и психотропных веществ, алкогольных напитков, табачных изделий, антиобщественного поведения и порнографии. Согласно новым изменениям, предлагаемым в законе, штраф будет применяться также и за продажу энергетических напитков несовершеннолетним.