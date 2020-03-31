Как Азербайджан избежал коронавирусной паники

Когда смотришь на то, как тысячи граждан Украины стоят на украинско-польской границе и пытаются каким-то образом попасть на территорию собственной страны, как сотни прилетевших из других стран на родную землю просто "маринуют" в аэропортах до полного заражения, как состоятельные чиновники продолжают осуществлять рейсы за границу и приносят за собой инфекцию и как попавшие на территорию государства заражают целые сёла, невольно складывается впечатление, что система управления Украины окончательно расшатана, а для части украинцев само понимание государства, его ключевых ценностей - пустой звук. Через практически 30 лет оказалось, что мы вообще не знаем собственный народ. Причин много, однако сегодня о них говорить не будем.

Но давайте обсудим кое-что другое: цивилизованные возможности, которые должно создавать государство на время подобной кризисной ситуации. И здесь в качестве примера можно и нужно приводить Азербайджан. Как передает Day.Az, об это пишет lb.ua.

Я, положим, изначально не мог понять, на каком основании Украина столь долгое время держала границы открытыми, в особенности западные. Китай - далеко; что ж, не углядели, как, впрочем, и все остальные западные страны. Но Италия относительно близко, если учитывать, какое количество украинцев пребывает на заработках в этой стране.

До последнего момента бесперебойно курсировали рейсы из Милана и других итальянских городов в Украину. Наши граждане спокойно возвращались и - в отличие от прибывших из Китая в Новые Санжары - не проходили принудительную обсервацию. Здесь сразу возникало три стартовых вопроса: качественной проверки на входе, должной инфраструктуры для обеспечения карантина и целесообразности возвращения украинцев из стран - очагов коронавирусной инфекции.

Что сделал, к примеру, Азербайджан? Баку создал систему, при которой граждане, которые прилетают из государств, где вовсю свирепствует коронавирус, изначально проходят полноценную проверку в аэропортах. Их там не "удерживают". Да и самолёты приходят не все сразу, а по одному - для того, чтобы не собирались очереди, а инфекция не распространялась. Далее всех прибывших отправляют в обязательном порядке на обсервацию. Для этих целей выделены отели уровня четыре-пять звезд. Граждане за это не платят ни цента; все расходы на себя взяло государство.

В этих гостинцах азербайджанцы, приехавшие из других стран, находятся под постоянным присмотром врачей. Они не ходят в больницы и в клиники - в очаги распространения инфекции - для посещения семейного врача.

Кстати, помимо гостиниц, в распоряжение для азербайджанцев, попавших на карантин с момента возвращения на родину, отдан олимпийский городок, который принимал гран-при Formula - 1. Вся инфраструктура предоставлена в пользование для нужд медиков и граждан, находящихся в обсервации.

Иными словами, все эти люди не находятся постоянно дома, не заражают своих близких, которые могут незнамо стать носителями вируса, и не участвуют в различного рода мероприятиях, которые, кстати, на время карантина везде запрещены. Причём карантин ввели сразу после того, как были зафиксированы первые несколько десятков случаев заражения по стране.

Ныне действует Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. На его нужды было выделено свыше миллиарда манатов (местная валюта - LB.ua), что равно приблизительно 600 миллионам долларов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга, Первый вице-президент страны Мехрибан Алиева, отдельно отдали в распоряжение фонда свои годовые зарплаты. Кроме того, у всех чиновников, согласно распоряжению, на нужды фонда удержали однодневный оклад из всей месячной заработной платы на время борьбы с коронавирусом.

Следует также отметить, что фонд пополняется не только государством. В настоящий момент каждая средняя и крупная компания, банки, другого рода частные учреждения перечислили (и продолжают это делать) от 10 манат до 2 млн манат. Благодаря этим усилиям Фонд пополнился более чем 100 млн манат добровольных пожертвований.

Что касается желающих приехать, то, как по мне, Азербайджан выбрал наиболее здравую стратегию: он выделил деньги для тех своих граждан, кто намеревался в экстренном порядке возвращаться самолётом в Баку.

Положим, тех азербайджанцев, которые находятся в Украине, попросили остаться и пройти обсервацию. На эти цели выделили людям средства. Для разрешения насущных проблем этих граждан создали call-центры на базе посольства. Изначально Госкомитет по работе с диаспорой и азербайджанская диаспора включились в работу и ныне активно помогают всем, кто остался на территории Украины.

Здесь также стоит отметить роль украинского отделения компании SOCAR, которое не только помогает азербайджанцам, временно оставшимся в Украине в связи с коронавирусом, но и украинским медицинским учреждениям. Буквально недавно нефтяная компания выделила 10 тысяч тонн топлива для нужд медицинского транспорта.

В общем, азербайджанские власти сразу нивелируют все возможные риски неконтролируемого распространения коронавируса. В этой связи можно всё, что угодно говорить о несоразмерности двух стран, о разнице в популяции, однако подход Азербайджана сработал. Потому что в руководстве сказали: нас так мало, что мы не можем рисковать ни одной человеческой жизнью.

Так должна была подойти к проблеме и украинская сторона. Ведь то, что мы сейчас видим, - есть следствие плохой подготовки, отсутствия должного планирования. Проще и дешевле было адресно заплатить, чем получить экономику, находящуюся на пороге полного изнеможения. При этом хочу отдельно акцентировать: деньги в Азербайджане дают не фонды отдельных профильных ведомств, а всецело государство - по целевой программе.

Впрочем, здесь же вопрос находится не в плоскости финансовых трат, речь идёт сугубо о безопасности собственного гражданина. Нельзя пускать на свою территорию потенциально заражённых, если у тебя нет в наличии должной инфраструктуры и необходимого количества точных тестов, спецкостюмов. Причём все знают: пограничники других государств тебя зачастую не проверяют на коронавирус перед тем, как ты заходишь на посадку в самолёт. Точно так нельзя людей "мариновать" на границе, в аэропортах, создавая условия для распространения болезни.

Именно поэтому власти Азербайджана изначально всех изолировали и подготовили должную инфраструктуру. На днях Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева открыли медицинское учреждение "Ени клиника" в Баку. Оно рассчитано на 575 коек. Здесь будут работать более 1500 врачей и членов медицинского персонала. По началу больница будет принимать исключительно тех, кто заражён коронавирусом.

Отдельно стоит сказать и о том, что самолёты из других стран с азербайджанцами не летят в страну каждый день. Баку принимает только столько граждан, сколько может поместить на карантин. Остальные пребывают пока в чужих странах, но им оплачивается временно аренда жилья, компенсируются расходы на продовольствие и даются деньги на иные нужды первой необходимости.

Интересна ситуация, сложившаяся и в транспортном сегменте. В Баку пустили специальные автобусы между станциями метро. При этом сам метрополитен работает в определенное время: с 07:00 до 09:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечером. На сегодняшний день все пассажирские перевозки внутри страны запрещены. Отмечу, что полностью ограничен въезд и выезд в районы Баку, Сумгайыт и Апшерон, за исключением движения автомобилей специального назначения.

Кстати, интересный момент: в Азербайджане задолго до коронавируса был ограничен въезд в крупные города автомобильного транспорта с другими региональными номерами. Ты не можешь въехать в Баку на номерах индустриального Сумгайыт без специального пропуска. Подобное о многом говорит: во-первых, о рациональном распределении национального экономического ресурса на местах, а, во-вторых, о правильном подходе к безопасности.

Но и это ещё не все. Необходимо также отметить и действия руководства Азербайджана с точки зрения налаживания продовольственного обеспечения страны.

Так, во всех продуктовых магазинах хлебобулочные, кондитерские, мучные изделия, сухофрукты и другая нефасованная продовольственная продукция, не прошедшая термическую обработку или процесс очистки, находится за стеклянной витриной. При каждом отделении стоит продавец в специальном костюме. Хочешь что-то купить - позови продавца и укажи на товар. Никто ничего руками не трогает.

В то же время была создана специальная площадка для регистрации одиноких людей пожилого возраста - явной группы риска 60+. Они все могли или позвонить в специальный call-центр и оповестить о том, что пребывают одни, или зарегистрироваться онлайн. Уже определили 1408 людей, социально уязвимых, которым действительно нужна помощь. Её осуществляет непосредственно государство и волонтерское движение, поддерживаемое Фондом Гейдара Алиева. Все эти люди из данной группы риска в обязательном порядке обеспечиваются продовольствием и всем необходимым. Товары из магазинов им доставляются бесплатно. За все платит государство.

Весь Азербайджан сейчас на карантине. При этом люди не шатаются по паркам и не ездят на шашлыки, не стараются ходить в молитвенные места. А самое главное, что это всё происходит цивилизованно. Потому что в стране нет паники. Есть доверие к институтам государства и понимание того, что их не кинут и что с ними обойдутся по-человечески...